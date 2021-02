Myanmar: appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi, le reazioni nel mondo/Adnkronos

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Sono stati condannati con forza negli Stati Uniti e nell'Unione Europea gli ultimi fatti in Myanmar. La vicina Cina si è limitata ad auspicare "stabilità politica e sociale". L'India, l'altro gigante asiatico vicino al Myanmar, ha manifestato "forte preoccupazione". Il Giappone chiede il "ripristino del sistema politico democratico", mentre la Russia ritiene "prematuro" trarre conclusioni e la Turchia esprime timori per i Rohingya.

- STATI UNITI: passati 12 giorni dall'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, hanno sottolineando in una dichiarazione della portavoce Jen Psaki come Washington si "opponga a qualsiasi tentativo di alterare il risultato delle recenti elezioni (dello scorso 8 novembre) o impedire la transizione democratica". Il segretario di Stato Antony Blinken ha chiesto "ai leader militari" il rilascio di "tutti i funzionari governativi e leader della società civile arrestati" e ha sollecitato "rispetto per la volontà del popolo" espressa con le "elezioni democratiche dell'8 novembre". Gli Usa, ha aggiunto, "sono al fianco del popolo" del Myanmar "nelle sue aspirazioni per democrazia, libertà, pace e sviluppo" e "i militari devono annullare immediatamente queste azioni".

- ONU: il segretario generale Antonio Guterres ha condannato "con forza l'arresto del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, del presidente Win Myint e di altre leader politici alla vigilia della sessione di apertura del nuovo Parlamento". "Questi sviluppi - secondo una dichiarazione del portavoce, Stephane Dujarric - rappresentano un duro colpo alle riforme democratiche" nel Paese.