Musei: domani riapre la Triennale di Milano, dal 9/2 Palazzo Reale e civici

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Riapre da domani la Triennale di Milano e dal martedì al venerdì, dalle 11 alle 20 sarà possibile visitare il Museo del Design Italiano e le mostre in programma, tra cui quella dedicata a Enzo Mari (fino al 18 aprile 2021) e a Claudia Andujar (fino al 5 febbraio 2021). Per il resto delle sedi espositive, fa sapere il Comune di Milano, il percorso sarà "graduale" e vedrà a partire da martedì 9 febbraio, l’apertura di tutte le mostre allestite nelle sedi espositive e museali civiche, compreso Palazzo Reale. Alcuni musei e collezioni permanenti riapriranno al pubblico martedì 16, mentre nella prima settimana di marzo - dal 2 al 7, in concomitanza con Museocity (4-7 marzo) - si svolgeranno una serie di inaugurazioni, iniziative artistiche e culturali, a dare il segnale di "una completa e definitiva rinascita dell’arte nella nostra città".

Dal 9 febbraio, da martedì a venerdì, riapriranno alcune mostre chiuse al pubblico dal 4 novembre: sarà possibile visitare “Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa” e “Prima, donna. Margaret Bourke-White” a Palazzo Reale (orario 10-19.30), “Carla Accardi. Contesti” al Museo del Novecento (orario 10-19.30), “Giuseppe Bossi e Raffaello” al Castello Sforzesco (orario 10-17.30), “Sotto il Cielo di Nut. Egitto divino” al Museo Archeologico (orario 10-17.30), “Orticanoodles. Inside” allo Studio Museo Francesco Messina, “La prima stagione di Gianni Dova” alla Casa Boschi di Stefano (orario 10-17.30), “La grande strada Inca” al Mudec (Sala Khaled Assad). La mostra “Luisa Lambri. Autoritratto”, allestita al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, aprirà invece martedì 16.