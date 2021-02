Miranda (ExportUsa): "Ecco perché con l'elezione di Biden cambia tutto"

«Gli Stati Uniti, con Biden, hanno aderito convintamente all’obiettivo “Zero Emissions” entro il 2050, ed avranno bisogno di partner solidi per dotarsi delle applicazioni, del know-how e delle tecnologie più avanzate per raggiungerlo». Così Lucio Miranda, presidente di ExportUsa, spiega a Economy quali saranno le nuove tendenze della neo-eletta amministrazione. ExportUsa è una società di consulenza che aiuta aziende e professionisti italiani ed europei a entrare nel mercato americano.

Miranda, l'influenza di Biden sull'economia americana: differenze e continuità con la precedente amministrazione?

Con Joe Biden Presidente cambia l'impostazione di fondo della politica economica americana. Ci saranno degli elementi di continuità e degli elementi di novità rispetto alle politiche iniziate (o proseguite) da Trump, ma in ogni caso si delinea uno scenario molto positivo per l'export Italiano. Pensiamo, ad esempio, agli investimenti in infrastrutture, energie rinnovabili e riqualificazione della forza lavoro annunciati in campagna elettorale: si tratta di una grande occasione per le nostre aziende, perché i produttori americani da soli non hanno (e non avranno) la capacità di fornire tutti i macchinari e le attrezzature per far fronte ad un piano così importante. Anche la spinta all’eco-sostenibilità (totalmente abbandonata da Trump) avrà una conseguenza che non potremo ignorare: sarà necessario importare tecnologie, macchinari ed impianti green che possano rispondere ai nuovi requisiti imposti dal Governo Biden. Non possiamo negare che ci siano alcuni elementi nei confronti dei quali gli approcci dei due presidenti sono diametralmente opposti: Biden si è subito avvicinato all'Europa, dalla quale Trump aveva preso le distanze (non è un caso che, per molti, il commercio - durante il suo mandato - era legato soltanto ai dazi), rientrando nell'accordo di Parigi. Non solo: l'ex Presidente era uscito dall'OMS, il nuovo Presidente ci è subito rientrato.

Come cambieranno i rapporti commerciali tra Italia e Usa?

Il primo passo del neo insediato presidente degli Stati Uniti è stato il rientro nell’accordo di Parigi con l’ordine esecutivo firmato successivamente all’”inauguration day”. Un’azione incisiva, che intensificherà le relazioni euro-atlantiche e cambierà l’assetto geopolitico internazionale. Gli Stati Uniti, con Biden, hanno aderito convintamente all’obiettivo “Zero Emissions” entro il 2050, ed avranno bisogno di partner solidi per dotarsi delle applicazioni, del know-how e delle tecnologie più avanzate per raggiungerlo. L’Europa e le imprese europee saranno indispensabili per l’implementazione di progetti orientati alla sostenibilità ambientale ed alla nuova politica energetica negli USA. Il Green New Deal diventerà, pertanto, un’opportunità per intensificare gli scambi commerciali di tali tecnologie tra le due sponde dell’Atlantico. Lo slogan “Buy American” in realtà è anche “buy from Italy and Europe”, ma gli imprenditori non lo sanno: i grandi contractor americani che si aggiudicheranno appalti federali o statali, si doteranno necessariamente di subcontractor per implementare i progetti, soprattutto quelli legati alle grandi opere e alle infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, linee metropolitante). In questo senso, “Buy American” andrebbe letto come una grande possibilità per le imprese italiane ed europee. Ora che la supply chain si sta spostando dalla Cina verso l’Europa, sarà inevitabile un incremento delle esportazioni di macchinari e beni industriali dall’Europa agli Stati Uniti. All’interno delle clausole degli appalti americani, infatti, è stata già inserita la formula “No China”: una grande occasione, quindi, per le imprese che potranno fornire componentistiche, macchinari e beni industriali, ma anche tecnologie più semplici come ad esempio quadri elettrici, scambiatori di calore o valvole agli Stati Uniti.

Dobbiamo aspettarci un ammorbidimento delle posizioni in materia di dazi e "Made in Usa"?

L'aumento dei dazi imposto da Trump non ha portato al risultato sperato (riportare parte della produzione in America): la bilancia commerciale americana con la Cina è rimasta deficitaria perché le importazioni dalla Cina sono diminuite solo di poco. Il risultato netto sono stati 40 miliardi di dazi all'importazione che sono stati pagati dai consumatori americani. La nuova Amministrazione ha scelto una strada diversa e metterà in campo una politica di interventi diretti per riportare la produzione in America fatta di incentivi e penalizzazioni fiscali che si tradurranno in maggiori importazioni per beni industriali e macchinari. L’atteggiamento propositivo ed estremamente pacato del Presidente Biden sta dando nuova linfa alle relazioni internazionali e, di conseguenza, ai mercati finanziari. L’Europa ha riconosciuto l’America e si è già detta pronta a partire con il dialogo commerciale. È finita la politica dei Tweet e si ricomincia con i negoziati tradizionali: questo si tradurrà in nuove possibilità per l’export europeo, facendo presagire un riavvio più disteso dei negoziati transatlantici, nuovi momenti di confronto tra Europa e Stati Uniti che potrebbero confluire in un accordo più definito. Tuttavia, sebbene l’Amministrazione Biden darà grande impulso al commercio, sarebbe controproducente cancellare quanto è stato prodotto dal 25 Luglio 2018 ad oggi. I cd “Trade Talks” avviati dai già Presidenti Juncker e Trump e portati avanti inizialmente dal già Commissario Cecilia Malstrom e successivamente da Phil Hogan, hanno coinvolto stakeholder ed esperti, che con il proprio contributo, hanno supportato la Commissione europea in questi anni. È auspicabile che si parta proprio da quanto stabilito all’interno dei “Trade Talks”, per poi ampliare ed integrare i nuovi obiettivi. In buona sostanza: Biden, che è certamente intenzionato a tutelare l'economia americana, avrebbe già una base da cui partire. Non cominciamo da zero, dunque.

Non solo. Per favorire scambi commerciali stabili tra le due sponde dell’Atlantico, anche la politica migratoria si adatterà al cambiamento di rotta voluto fortemente da Biden. Gli imprenditori europei che vorranno investire in America e assumere personale americano si troveranno di fronte a un’applicazione della normativa per l’ottenimento del visto più pacata. Un tassello, questo, fondamentale che incentiverà le aziende europee spingersi verso gli USA. Si tornerà, prevediamo, alla situazione pre-Trump.

Che impatti ci sono stati per le imprese che esportavano negli Usa durante il Covid?

Nonostante il Covid-19, gli Stati Uniti hanno rappresentato, per tutto il 2020, un mercato importante per le aziende italiane. E con la nuova Amministrazione Biden questo trend si confermerà ulteriormente. Ci saranno, prevediamo, grandi opportunità per i settori farmaceutico, food & beverage, macchinari, beni industriali, tecnologie per motori elettrici e applicazioni collegate. La pandemia ha bloccato sicuramente i viaggi e gli spostamenti, ma ha dato slancio alle vendite online di prodotti alimentari made in Italy (le vendite di pasta, ad esempio, hanno registrato un aumento del 40%), vino, beauty & personal care, arredamento e design.