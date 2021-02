Governo: Brunetta, 'attuale perimetro maggioranza insufficiente'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “Le cose da fare nei prossimi cento giorni sono di una difficoltà e dimensione enormi. Dobbiamo, ad esempio, fare un nuovo dl ristori per 32 miliardi di euro; scrivere definitivamente il Recovery Plan che deve contenere 4-5 riforme epocali che l’Italia non ha realizzato negli ultimi 20-30 anni; poi anche il Piano vaccini. Questi tre percorsi richiedono una coesione politica e una capacità di governo straordinari, forse le più grandi sfide, concentrate in un così breve lasso di tempo, che l’Italia abbia mai dovuto affrontare”. Lo ha detto a ‘SkyTg24 Economia’ il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economia del partito azzurro.

“Sarà in grado una maggioranza simile a quella entrata in crisi – ha continuato – di fare tutto questo nei prossimi cento giorni? Per il bene dell’Italia mi auguro di sì, ma viste le premesse è concreto il rischio che nei prossimi mesi questo non accada. Un perimetro uguale a quello dell’attuale maggioranza è assolutamente insufficiente”. E sul Recovery Plan Brunetta è stato chiaro: “sono per scriverlo insieme, ma per farlo bisogna essere in due. È necessario che a volerlo sia anche la maggioranza, forse un po’ troppo impegnata a litigare al proprio interno”.