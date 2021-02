Governo: Bellanova, 'Draghi? non si metta in tritacarne chi non al tavolo'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Draghi? Dico di non tirare dentro il tritacarne persone che in questo momento non sono in questo tavolo”. Lo dice Teresa Bellanova di Iv al Tg4. Italia Viva "è per un governo politico ma non a tutti i costi. Se ci sarà un sintesi sui contenuti, ci sarà un governo politico altrimenti si andrà su un governo istituzionale. Ma smettetela con questo richiamo minaccioso alle elezioni finalizzato soltanto a qualche parlamentare che passa da un fronte all'altro".