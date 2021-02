Governo: Bellanova, 'chi parte da nomi non dà contributo positivo'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per mettere insieme un programma e ognuno a quel tavolo ha dovere di dare il massimo. Punto è se forze diverse riescono a trovare una sintesi per impegnare prossimo governo a lavorare per dare risposte al Paese. Chi parte dai nomi, parte non dando un contributo positivo". Lo dice Teresa Bellanova di Iv al Tg4 sul tavolo sul programma in corso a Montecitorio. "Il Mes? Il tema delle risorse aggiuntive alla sanità forse non dovrebbe essere solo un tema di Iv".