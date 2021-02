Governo: a lavoro su programma ma si tratta su nomi, ipotesi Cartabia a Giustizia** (3)

(Adnkronos) - L'uscente Riccardo Fraccaro non dovrebbe restare a bocca asciutta. Seppur ridimensionato nel suo ruolo, ad attenderlo potrebbe esserci il ministero all'Ambiente o il dicastero dell'Innovazione e della digitalizzazione, possibili approdi. Ma anche Bonafede, se il ter dovesse diventare realtà, potrebbe trovare un suo spazio nel governo -forte del rapporto personale con Conte e con Di Maio- "certo non andrà a fare il capogruppo come ipotizzato da qualche suo detrattore", spiegano i beninformati. Sebbene uno schema del genere -la permanenza di Bonafede al governo in un altro ruolo- non venga nemmeno presa in considerazione dei renziani.

Una questione su cui ci si interroga in queste ore è poi quella delle cosiddette 'quote rosa', che potrebbe aprire le porte del ministero del Lavoro a Debora Serracchiani, visto che sempre in calo sono date le quotazioni dell'attuale titolare, Nunzia Catalfo. Per il dicastero del Lavoro circola anche il nome di Andrea Marcucci, capogruppo al Senato dei dem, considerato vicino a Renzi ma un suo upgrade al governo potrebbe 'liberare' la presidenza del gruppo dove -spesso- si è mosso in autonomia rispetto alla linea del Nazareno.

Intanto Nicola Zingaretti ha blindato Roberto Gualtieri a via XX Settembre. Ieri il responsabile dell'Economia ha anche incassato l'endorsment del numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. Ma nonostante i proclami, "con una crisi di governo ogni sedia balla, nulla è certo", fanno notare gli addetti ai lavori. Tanto più che a minare quella di Gualtieri sarebbe Renzi in persona.