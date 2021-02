Governo: a lavoro su programma ma si tratta su nomi, ipotesi Cartabia a Giustizia** (2)

(Adnkronos) - Un nome, quello della Cartabia, che potrebbe convincere anche Iv. Oggi Matteo Renzi, che continua a tenere 'appesi' gli alleati su Conte Ter sì o no, ha parlato di "governo all'altezza" e di personalità "capaci e meritevoli". Un modo per ribadire la necessità di una discontinuità marcata rispetto al Conte 2. E mentre nella giornata si susseguono colloqui tra i 'pontieri', da Iv salgono leggermente le quotazioni su Conte. Se fino a ieri le probabilità erano al 50%, oggi "siamo 51 a 49" per l'avvocato, si dice in ambienti Iv.

Tanto che, sebbene si sia "ai preliminari", è in corso un confronto tra le forze politiche sugli assetti. Per Iv la prima casella da liberare - "non c'è nemmeno bisogno di trattare su questo"- è appunto quella di via Arenula. Oltre a Cartabia, altro nome che circola è quello di Paola Severino, un altro tecnico di fatto molto gradito ai 5 Stelle, "che così potrebbero digerire l'uscita di scena di Bonafede", spiega una fonte di governo.

Altri nomi vicini al premier e, stando ai rumors, in partita, sono quelli del supercommissario Domenico Arcuri, che potrebbe andare allo Sviluppo economico. Ma si troverebbe davanti il muro di Italia Viva, a cui il Mise fa gola anche per via del Nex Generation Eu, tant'è che tra i nomi che circolano in queste ore gira quello del renziano Luigi Marattin. Tra i nomi vicini a Conte, invece, c'è anche quello di Mario Turco, del M5S, ben visto per il ruolo di ministro del Sud o di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, stessa casella da rendere a Pietro Benassi, che l'ha ricoperta, con la discussa delega ai servizi, solo per pochi giorni, prima che la crisi investisse il governo come uno tsunami.