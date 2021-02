Coronavirus: Meloni: 'a fianco operatori turismo messi in ginocchio da Conte e Franceschini'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Fratelli d’Italia è al fianco degli operatori della filiera del turismo che sono scesi in piazza oggi a Napoli e non si arrendono ad essere condannati a morte per decreto. Conte e Franceschini hanno messo in ginocchio un settore strategico della nostra economia: centinaia di migliaia di aziende e milioni di lavoratori sono considerati figli di un Dio minore e abbandonati dalla sinistra". Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

"Attivazione dello stato di crisi, contributi a fondo perduto per la filiera e fino alla fine dell'emergenza a copertura dei costi fissi, anno bianco fiscale e lotta all’abusivismo: da mesi Fratelli d’Italia chiede al Governo di svegliarsi ma l’unico turismo di cui si occupano Pd e M5S è quello dei parlamentari voltagabbana che viaggiano da un partito all’altro per salvare le poltrone. L’Italia ha bisogno di un governo forte e coeso che difenda il lavoro e le imprese della Nazione e la via per averlo sono le elezioni", conclude la leader di Fdi.