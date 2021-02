Coronavirus: Bertolaso sarà coordinatore campagna vaccinale Lombardia (2)

(Adnkronos) - Per Bertolaso quello in Lombardia è un ritorno dopo il primo incarico affidatogli dal presidente Attilio Fontana durante la prima ondata. In quei mesi, l'ex capo della Protezione civile aveva fornito la sua consulenza a Fontana e alla giunta per la realizzazione dell'ospedale in Fiera.

Da domani, come annunciato nei giorni scorsi dalla Regione, su richiesta della vicepresidente, Letizia Moratti, collaborerà per organizzare la vaccinazione di massa della popolazione della Lombardia, che secondo i piani della direzione Welfare dovrebbe partire a marzo inoltrato, a seconda della disponibilità di vaccini.