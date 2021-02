Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Gianpaolo Calvarese è l'arbitro designato per Inter-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma domani alle 20,45 allo stadio 'Meazza' di Milano. Michael Fabbri dirigerà invece l'altra semifinale tra Napoli e Atalanta in programma mercoledì 3 febbraio alle 20.45 allo stadio 'Maradona'.