Vela: Ricci, 'Luna Rossa molto migliorata contro Ineos se la gioca alla pari'**

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Sono davvero contento della vittoria sugli americani, sono un super tifoso di Luna Rossa. In queste regate ho visto Luna Rossa molto migliorata e ora avanti così, contro gli inglesi si parte almeno alla pari". Lo skipper di Azzurra, Cino Ricci, commenta così all'Adnkronos, il successo di Luna Rossa per 4-0 contro American Magic che permette alla barca italiana di raggiungere i britannici di Ineos nella finale di Prada Cup. "Dopo le prime regate -prosegue Ricci- pensavo che Luna Rossa fosse inferiore a Ineos invece ora ho molta fiducia sia nella qualità dell'equipaggio che nella barca, veloce in tutte le condizioni di vento e di mare. Incrociamo le dita".

Lo skipper di Azzurra, semifinalista all'America's Cup 1984, preferisce scaramanticamente non azzardare un pronostico. "E' ancora lunghissima anche perché se dovessero battere Ineos poi ci sono i neozelandesi in finale che sono forti e poi mi sono illuso più di una volta che potessero portare a casa la Coppa che non faccio pronostici. Di certo se vincessero sentirei la Coppa un po' anche mia visto che sono stato il primo velista italiano a lanciare la sfida all'America's Cup".