Scuola: musica videogioco di corsa per superare sfida compiti a casa, boom di tutorial sul web

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Troppi compiti a casa dopo un giorno di solitudine in Dad? La sfida si può vincere, secondo gli studenti, studiando al ritmo musicale di Mario Kart, il videogioco di corsa della Nintendo. Lo raccontano i teenager che su Instagram e Tik Tok si esibiscono in esecuzioni di compiti a casa al ritmo di melodie da gara "aumentando di velocità ad ogni giro per finire un saggio appena in tempo". Un vero e proprio trend, cresciuto a dismisura dalla fine di ottobre e adesso 'sponsorizzato' anche via-tutorial, in elenchi e guide per imparare a scegliere tra i molteplici brani musicali del videogioco in base agli obiettivi di studio e "certificato" dai milioni di visualizzazioni dei brani caricati su Spotify e YouTube.

"Menti Menti Menti....Noo, Cosa? Studiare con Mario è 'f...e' meraviglioso!", racconta un ragazzo su Instagram al ritmo di un frenetico brano Mario Kart che ha raggiunto oltre un milione di 'Mi piace' sulla piattaforma. "Non mi sono mai sentito così produttivo in tutta la mia vita", afferma in un altro post un teenager. "Ascoltavo Mario Kart e pensavo non funzionerà. Ma eccomi mentre termino in 'vibrazione'". Così l'onda da gara d'urto 'a chi finisce prima i compiti di scuola' viaggia sui social tra chi ricorda che deve "ancora farne 40....domani c'è il colloquio con i professori...accetto la sfida", e chi grida alla vittoria perché "grazie a questa play list sono riuscito a scrivere tutto questo in 25 minuti", mentre pagine e pagine di un quaderno vengono sfoglio-mostrate a ritmo di musica.

Per essere più precisi, le melodie del videogioco "sembrano essere ciò che viene riprodotto quando usi una stella dell’invincibilità in Mario Kart - si legge in un tutorial - Mentre l’elemento è attivo, la musica si sposta per evidenziare sia la tua nuova potenza che il suo stato a tempo limitato. Dovresti cercare di trarne il massimo il più velocemente possibile, motivo per cui si presta così bene a una situazione stressante come tirare una notte intera o tirare fuori un saggio di più pagine". E a detta degli utenti "funziona".

(di Roberta Lanzara)