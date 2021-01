Mosca, 31 gen. (Adnkronos/Dpa) - È salito a 1.500 il numero di persone fermate dalla polizia in seguito alle proteste contro l’arresto del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, secondo quanto riportato dalla piattaforma Ovd-Info che ha documentato gli arresti in tutto il paese. Il team di Navalny ha affermato che le dimostrazioni erano attese in più di cento città in tutta la Russia.