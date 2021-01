Governo: Zingaretti, 'tutti siano leali su patto legislatura, non si può sbagliare'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Noi vediamo l'occasione del patto di legislatura come un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di fare un appello affinchè tutti lo siano perchè a questo punto non si può davvero sbagliare". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico.