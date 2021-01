Governo: Renzi, 'discussione su 200 mld europei e vaccinazioni'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Questa non è una discussione tra singole forse politiche ma una discussione sul futuro del Paese, su come spendere 200 miliardi del Next Generation Ue e su come affrontare la prima emergenza che è quela della vaccinazione". Lo dice Matteo Renzi al termine dell'incontro della delegazione Iv con il presidente Roberto Fico.

"Non servono interventi stravaganti o bizzarre primule, come non servno i banchi a rotelle, ma una vaccinazione di massa. Ora dobbiamo verificare la possibilità di un accordo sui temi che Iv ha sottolineato".