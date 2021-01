Governo: Gasparri, 'crisi spettacolo sconcertante'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La minoranza del Paese, perché tale è l'accozzaglia Pd, Leu, Renzi, grillini, si è impossessata della crisi politica. La gestisce un suo esponente che fa l'esploratore, ricevendo soltanto, ovviamente, quelli che dovrebbero spartirsi il potere essendo, lo ribadisco, minoranza nel Paese e non più maggioranza assoluta al Senato. Una crisi privata, un affare riservato a chi non rappresenta la volontà degli italiani ma la occupazione del potere. Un rito raccapricciante che viene gestito con gravi complicità. Un'autentica vergogna". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"E noi -aggiunge- dovremmo dialogare con questa gente che ha distrutto l'Italia, che non riesce nemmeno a vaccinare i cittadini e che gestisce in questo modo una crisi della politica e della democrazia? Che uno come Fico debba pensare al futuro dell'Italia è già raccapricciante di per sé. Gente senza arte né parte, venuta dal nulla dove presto sarà ricacciata dovrebbe pensare al futuro dell'Italia? Stiamo assistendo a uno spettacolo sconcertante. Al quale bisogna porre presto fine facendo prevalere la libertà e la democrazia”.