Governo: Fratoianni, 'auguri a Fico, difendiamo maggioranza e Conte'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La nostra discussione cade nel pieno della crisi di governo. Partiamo dunque da qui, mandando dal Congresso i nostri auguri di buon lavoro al presidente della Camera Roberto Fico per il lavoro importante che lo aspetta nei prossimi giorni. Giorni delicati per ricucire le fila di una maggioranza parlamentare". Lo ha affermato, aprendo le assise del partito, il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

"L'apertura di una crisi a freddo in questo momento -ha aggiunto- è stata una scelta pericolosa e irresponsabile. Lo abbiamo ribadito più volte ma questa affermazione non basta a spiegarne le ragioni e, dunque, a spiegare perché scegliamo di posizionarci a difesa di questa maggioranza e dello sforzo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di dar vita ad un nuovo governo in queste ore".