Coronavirus: Martina (Fao), '+130 mln nuovi poveri, aumento drammatico ovunque'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Se prima della pandemia gli indigenti a rischio povertà erano circa 700 milioni sul Pianeta, dopo questi mesi di pandemia covid -19 abbiamo avuto un aumento esponenziale drammatico, si parla di 130 milioni di nuovi poveri”. E’ lo scenario delineato da Maurizio Martina, in un’intervista all’Adnkronos, dal suo osservatorio nel nuovo ruolo di senior advisor della Fao. "Abbiamo vissuto in questi mesi shock dentro ai sistemi agricoli, alimentari e ambientali di ogni Paese che ci devono far riflettere rispetto alla prospettiva. -aggiunge - Ovunque nel mondo abbiamo assistito a un aumento drammatico di persone che entrano nella soglia critica della povertà alimentare: i numeri sono impietosi".

"La pandemia ci ha reso evidente che ovunque, nel mondo, purtroppo, l’incremento delle persone a rischio povertà è marcato, - sottolinea Martina - anche in Occidente, anche nel cuore dell’Europa e nel nostro Paese vediamo come sia drammatica l’esposizione di nuove persone a questa area di povertà alimentare pesantissima" osserva Martina.

"Basta vedere i numeri dell’accesso ai servizi sociali delle nostre città medio-grandi – aggiunge - per capire che c’è una fascia di popolazione, che per la prima volta in assoluto, è stata costretta a chiedere aiuto per potersi sfamare. Lo vedo anche nella mia città, Bergamo, dove più del 40% di nuove domande di aiuto, in questi mesi, provengono da persone che non avevano mai chiesto aiuto ai servizi comunali. Saremmo degli stolti a non essere preoccupati delle conseguenze sociali di questo anno drammatico che abbiamo alle spalle".