Calcio: Serie A, Sampdoria ko con Chiesa e Ramsey e la Juve sale al terzo posto (2)

(Adnkronos) - In apertura di ripresa bella intuizione di Ronaldo che verticalizza per la corsa di Morata, anticipato da Audero in uscita che allontana con i piedi. Al 9' blucerchiati vicini al pari con Quagliarella. A pochi passi dalla porta, leggermente defilato, il capitano della Samp aggancia un pallone e batte a rete con il sinistro. Sul suo tiro però c'è Chiellini in chiusura con una perfetta scelta di tempo. Al 12' annullato giustamente un gol alla Juventus per fuorigioco. Su un lancio dalla difesa di Bonucci Morata scatta e davanti ad Audero non sbaglia, ma l'arbitro annulla immediatamente per off-side dello spagnolo.

Alla mezz'ora ci prova ancora Chiesa che prova il destro a giro da 25 metri con la palla che si perde a lato alla sinistra di Audero. Nel finale la Sampdoria attacca con maggiore decisione schiacciando la Juventus nella propria metà campo ma senza produrre azioni da gol limpide. Nel primo minuto di recupero arriva il raddoppio ad opera di Ramsey. Lancio in contropiede sulla destra per Cuadrado che, sull'uscita di Audero, smarca in mezzo all'area il solitario centrocampista gallese che insacca di sinistro a porta vuota chiudendo la partita.