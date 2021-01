Calcio: Pioli, 'bello vincere facendo fatica, fatta partita che dovevamo fare'

Bologna, 30 gen. - (Adnkronos) - "Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica, abbiamo creato tanto, poi abbiamo commesso un'ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così". Queste le parole dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Bologna che permette ai rossoneri di restare in testa alla Serie A. "Nel finale non c'è stato nessun calo fisico -prosegue Pioli in conferenza stampa-. Dopo il gol abbiamo tenuto la palla e siamo stati ancora pericolosi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, secondo me è stata un'ottima prestazione".