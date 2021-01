Calcio: Barcellona, 'nessuna responsabilità per la pubblicazione del contratto di Messi'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Alla luce delle informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo, in merito al contratto professionale firmato tra l'FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il club blaugrana "si rammarica della sua pubblicazione dato che si tratta di un documento privato regolato dal principio di riservatezza tra le parti", spiega il Barcellona in una nota ufficiale.

"L'FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per qualsiasi danno che possa essere causato a seguito di questa pubblicazione", prosegue la nota. "L'FC Barcelona esprime il suo assoluto sostegno a Lionel Messi, soprattutto di fronte a qualsiasi tentativo di screditare la sua immagine e di danneggiare il suo rapporto con la società in cui ha lavorato per diventare il miglior giocatore del mondo e nella storia del calcio".