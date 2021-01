Svizzera: Bns, più soldi a confederazione cantoni, fino a 6 mld franchi l'anno (2)

(Adnkronos/Ats) - Nel dettaglio, a livello cantonale, al Ticino vanno per il 2020 164.387.402 franchi, contro 110.723.470 nel 2019. Ai Grigioni 92.685.020 franchi, mentre l'anno precedente erano 62.054.923.

Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale, la Bns è tenuta a costituire accantonamenti sul risultato di esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria, ricorda la nota. L'utile residuo dopo dotazione degli accantonamenti è in linea di principio a disposizione per essere distribuito a Confederazione e Cantoni. Tocca al Dff e alla Bns stabilire i valori di riferimento della ripartizione in una convenzione pluriennale.I Cantoni sono già stati informati, conclude l'Aff.