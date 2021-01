Usa: Trump, 'pronto ad aiutare repubblicani a vincere controllo Camera'

Washington, 29 gen. (Adnkronos) - Donald Trump fa pace con Kevin McCarthy e promette che "aiuterà il partito repubblicano a diventare la maggioranza alla Camera" vincendo le elezioni di midterm. E' quanto ha dichiarato l'ufficio dell'ex presidente riferendo dell'incontro "ottimo e cordiale" che Trump ha avuto con il leader della minoranza repubblicana alla Camera che ieri è andato a trovarlo in Florida.

Nel comunicato non manca un riferimento alle scorse elezioni, e sottolinea che Trump e McCarthy "hanno lavorato molto bene insieme nelle ultime elezioni e conquistato almeno 15 seggi quando molti prevedevano il contrario, e continueranno a farlo".

Volato in Florida per rientrare nelle grazie dell'ex presidente, dopo che nei giorni successivi all'assalto al Congresso aveva dichiarato che Trump aveva delle responsabilità per quanto accaduto, McCarthy con una sua dichiarazione ha sottolineato l'importanza di avere "un movimento conservatore unito" che "rafforzerà i legami con i nostri cittadini e manterrà le libertà su cui è fondato il nostro Paese".