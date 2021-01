Sanremo: Mollicone (FdI), "da Amadeus visione 'proprietaria' del Festival"

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Ricordiamo che il Festival di Sanremo è un programma del servizio pubblico radiotelevisivo, non del conduttore". Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi Federico Mollicone che aggiunge: "Non comprendiamo i veti posti da Amadeus sul Festival verso la Rai, che riguardano in generale la definizione delle regole di sicurezza. Una visione 'proprietaria' del Festival. Ricordiamo, infine, che la vicenda di Sanremo ha posto la necessità e l'urgenza di riaprire i luoghi della cultura, come teatri e cinema, sui protocolli già adottati per gli studi televisivi."