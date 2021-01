Russia: procura chiede rimozione post sui social con riferimento a protesta domenica

Mosca, 29 gen. (Adnkronos) - La procura russa ha chiesto all'agenzia per la regolamentazione delle comunicazioni Rozkomnadzor di imporre la rimozione dei post sui social con riferimento alla nuova protesta in sostegno di Aleksei Navalny in programma in decine di città della Russia domenica e anticipato l'apertura di inchieste penali a carico di chi parteciperà alle manifestazioni non autorizzate, in caso di provocazioni alla violenza o coinvolgimento di minori. La procura ha reso noto che sono già stati inviate notifiche a cinque società (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail-ru).