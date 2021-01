Recovery: Gentiloni, 'coinvolgere parti sociali e tutti i stakeholder'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "In vista dell'elaborazione dei vari Pnrr bisogna continuare a lavorare sul piano tecnico ma anche confrontandosi con le parti sociali, con il mondo del lavoro, delle imprese, e delle università. Queste grandi operazioni si fanno nella misura in cui si riesce a condividere e a costruire un consenso. Proprio per questo la Commissione Ue incoraggia a coinvolgere tutti gli stakeholder, tutte le parti sociali". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.