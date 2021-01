Recovery: Corte Appello Palermo, 'molto importante stanziamento per la giustizia'

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Lo stanziamento globale previsto nel “Recovery Plan” per la Giustizia è di straordinaria rilevanza ed è possibile utilizzare anche i fondi del Piano di coesione 2021-2027, i fondi di sviluppo regionale e il fondo sociale". Lo scrive il Presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani. "Una enorme quantità di risorse il cui investimento chiama tutti a una grande responsabilità per consentirne un utilizzo razionale all’insegna di una progettualità complessiva che vada al di là delle pur necessarie riforme dei riti e dell’ordinamento ma che comprenda la revisione e il potenziamento mirato delle dotazioni organiche della Magistratura e del Personale amministrativo, sul quale, peraltro, va dato atto al Ministero di avere profuso nell’ultimo periodo uno sforzo senza precedenti, e che rivolga finalmente la necessaria attenzione al tema dell’edilizia giudiziaria".

"Si tratta certo di un processo lungo, complesso e difficile ma che va comunque intrapreso con determinazione abbandonando la logica degli interventi di corto respiro, sovente sollecitati da spinte populiste e dettati da obiettivi di breve periodo, ma privi di visione progettuale e destinati a naufragare con rapidità", dice Frasca.