Microsoft: 26 progetti per clima e CO2, 1 mld di dollari in nuove tecnologie (2)

(Adnkronos) - Attraverso il Planetary Computer, piattaforma che fa leva sul cloud di Azure e sull’Intelligenza Artificiale, sono stati raccolti da Microsft 10 petabytes di dati sull’ambiente "utili per supportare organizzazioni, aziende, startup e governi nello sviluppo e implementazione di progetti concreti in grado di promuovere la tutela dell’ambiente". Inoltre, per promuovere una responsabilità nei confronti dell’ambiente ancora maggiore, Microsoft ha annunciato che "l’avanzamento verso gli obiettivi di sostenibilità sarà considerato tra i fattori che determineranno la retribuzioni degli executive, a partire dalla prossima estate".

Infine, Microsoft ha annunciato anche insieme a Mojang Studios l’arrivo su Minecraft della Città della Sostenibilità. Si tratta di una mappa scaricaribale gratuitamente da Minecraft Marketplace “Education Collection” e all’interno di Minecraft c'è Education Edition che invita i giocatori a esplorare come gli obiettivi di sostenbilità di Microsoft prendono vita all’interno del videogioco e che consente ai docenti sei nuove lezioni pensate per affrontare con gli studenti le tematiche ambientali.