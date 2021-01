Governo: Pd, 'sosteniamo con fiducia sforzo Mattarella'

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Sosteniamo con fiducia e lealtà lo sforzo che il Presidente della Repubblica sta compiendo e le iniziative assunte per risolvere questa crisi che si conferma, così come avevamo paventato, grave ed ingiustificata. Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un governo guidato da Giuseppe Conte, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata". Lo dice in una nota il Partito democratico.

"Le preoccupazioni del Capo dello Stato sono le nostre. La pandemia, la crisi sociale ed economica incombono. Le condizioni di prostrazione del paese reclamano interventi urgenti e riforme essenziali per limitare e superare i danni prodotti dalle conseguenze del virus. Esprimeremo al Presidente Fico, al quale auguriamo buon lavoro, le nostre valutazioni e le nostre priorità programmatiche che muovono dall’esigenza di salvaguardare il lavoro e contrastare le gravi diseguaglianze che la pandemia ha aggravato", prosegue il Pd.

"Ci auguriamo che tutte le forze che si sono dette disponibili a concorrere alla definizione di un nuovo patto di legislatura, siano conseguenti procedendo rapidamente in tal senso e raccogliendo la sottolineatura dell’urgenza fatta dal Capo dello Stato”, conclude il Pd.