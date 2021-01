Governo: Buffagni, 'Fico troverà soluzione portandoci a nuovo esecutivo Conte'

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "In questo momento così importante e delicato per tutto il Paese voglio augurare un grandissimo in bocca al lupo al presidente della Camera". Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni.

"Caro Roberto, sono sicuro che farai un lavoro eccezionale. L'Italia non può permettersi di perdere troppo altro tempo. Le tue capacità, sono certo, riusciranno a trovare una soluzione che faccia uscire il Paese da questa impasse, portandoci a un nuovo Governo con Giuseppe Conte. Buon lavoro!", conclude il vice ministro allo Sviluppo.