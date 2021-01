Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Non abbiamo posto nessun veto ma non disponibili a subire veti. Forse bisogna ammettere che ci sono state parole pesanti e che, per dare futuro alla maggioranza, occorre ristabilire un clima di affidabilità reciproca. Non possiamo accettare una patente di inaffidabilità". Lo dice Teresa Bellanova di Iv a Tagadà su la7.