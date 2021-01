Giustizia: Flick, 'giusto richiamo presidente Cassazione su troppe riforme e leggi' (2)

(Adnkronos) - Flick punta il dito contro "il ginepraio legislativo: perché più si aumentano le leggi, più si aumenta anche la possibilità di interpretarle, per cui ritorna il vecchio discorso in cui le leggi per gli amici si interpretano e per gli altri si applicano... Più sono le leggi, più il sistema giudiziario si complica, questo è quasi matematico e influisce, con i relativi ricorsi e gravami, sui tempi del processo"

Invece, ricorda Flick, "l'albero della giustizia dovrebbe dare essenzialmente due frutti: la ragionevole prevedibilità dell'esito e la ragionevole durata del processo. Ebbene, mi pare che siamo molto lontani dal raggiungere entrambi gli obiettivi".

E da tutto ciò come se ne esce? Paradossalmente, con una 'nuova' ennesima, riforma della giustizia? "Non se ne esce - risponde Flick - discutendo una riforma della giustizia in questo momento: è rischioso discutere i cambiamenti nell'ambito dell'urgenza, perché non devono essere interventi singoli ma globali, meditati ed elaborati con conoscenza della materia".

(di Enzo Bonaiuto)