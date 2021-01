Giustizia: circolazione stradale, diminuiscono omicidi colposi a Palermo

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Sono in netta diminuzione le notitiae criminis riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche [-52,63%], e risultano lievemente decrementate quelle riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [-4,35%]; al contrario sono in crescita le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse norme [+15,30%] e diminuite quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [-26%]. E' quanto si legge nella relazione sull'amministrazione giudiziaria nel distretto della Corte di Appello di Palermo.