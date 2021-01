Giustizia: boom di reati di usura a Palermo, +57 per cento in un anno**

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Boom dei reati di usura nel distretto giudiziario di Palermo, dove i reati sono notevolmente in crescita [+57,55%] dopo il calo del 28% registrato lo scorso anno, cioè di 167 a fronte di 106. E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani a Palermo. In calo invece risultano le denunce in materia di riciclaggio (107 contro le 148 del periodo precedente).

Il numero dei reati di furto denunciati è inferiore rispetto al dato dello scorso anno (-4.65%): 28.151 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 29.525 del periodo precedente; con riferimento ai furti in abitazione, sono pari a 3.866 le denunce nell’anno in esame, addirittura il 38% in meno rispetto alle 6.255 dell’anno precedente.

In calo anche il numero delle denunce per rapina (-8,54%), in materia di frodi comunitarie, che sono infatti diminuite del 13,64% (da 132 a 114) e in materia di estorsioni del 7,29% (da 850 a 788).