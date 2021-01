Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Cna accoglie "positivamente lo stop fino a fine febbraio dell’invio delle cartelle esattoriali deciso dal Consiglio dei ministri. Il rinvio di per sé non è sufficiente e dovrà rappresentare una finestra temporale da utilizzare per definire una rimodulazione delle cartelle coerente con la difficile situazione che sta vivendo l’economia a causa della pandemia". Lo rende noto la Cna in un comunicato.