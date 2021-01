Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Via libera della Commissione Ue all'acquisizione del controllo congiunto di Am InvestCo da parte di Invitalia e di ArcelorMittal. E' quanto si legge in una nota diffusa della Commissione Ue. Per l'Antitrust Ue "l'acquisizione non solleva problemi di concorrenza, data l'assenza di sovrapposizioni e legami verticali tra le attività della società nello spazio economico Ue".