Ego Airways, la compagnia aerea riparte con l'esperienza "tailor made"

Un aereo che vola in un cielo rosa. Un’immagine di buon auspicio, in questo periodo, quella scelta da EGO Airways, la nuova compagnia aerea tutta italiana - nata il 29 luglio 2019 - che punta a diventare protagonista dei cieli nazionali con un servizio tailor made, ovvero la possibilità di personalizzare la propria esperienza di volo tramite sito web: un vero e proprio servizio à la carte che permetterà di acquistare servizi aggiuntivi come, ad esempio, un’auto privata da/per l’aeroporto o un hotel per un weekend romantico.

Questa start up dal nome immediatamente riconoscibile, si è costituita su iniziativa di una cordata di imprenditori, molti dei quali con esperienza pluriennale nel settore aeronautico. CEO, ideatore e fondatore di Ego Airways è Matteo Bonecchi, con un curriculum in Alitalia, Airbus, Air Europe. COO è invece Edoardo Antonini, ex pilota di Boeing per Alitalia e Air Europe, mentre Presidente è l’imprenditore Marco Busca (socio e vicepresidente O.C.P. Group). E proprio O.C.P. Group (Officine Cooperatori Piacentini) è l’investitore principale: società di investimenti fondata nel 1980 a Piacenza con l’obiettivo di sviluppare servizi di logistica e per i trasporti via terra, si è successivamente diversificata nel settore farmaceutico investendo, attualmente, in ambito energetico e nel settore dell’intelligenza artificiale. Fin dall’inizio hanno abbracciato l’idea della nuova compagnia aerea di bandiera, partecipando concretamente al progetto, Gabriella Vanlamsweerde, Responsabile Tour Operator; Marilena Bisio, Responsabile Commerciale; Denise Zatti, Responsabile Marketing e Veronica Posteraro, Responsabile Alleanze Estero.

TORNARE A VALORIZZARE IL PASSEGGERO

Ego Airways punta a ricreare il savoir-faire italiano anche a diecimila metri di quota con assistenti di volto professionali e preparati che potranno far vivere ai passeggeri esperienze di gusto legate tanto al territorio di partenza quanto a quello di destinazione. L’obiettivo è infatti quello di tornare a valorizzare l’unicità del singolo ospite, con attenzione alle esigenze e ai bisogni di ciascun viaggiatore, e al contempo ridare valore al territorio italiano.

La flotta è attualmente composta da due velivoli (Embraer 190), che hanno come hub principale l’aeroporto “Ridolfi” di Forlì, e l’aeroporto Fontanarossa di Catania come hub di riferimento. Due le classi di volo: JUST GO e PRIVATE, con esperienze di viaggio personalizzabili. L’obiettivo è quello di sviluppare una rete point to point che colleghi le città strategiche del territorio nazionale, arrivando successivamente a potenziare la rete di fideraggio da e per Milano Malpensa, sviluppando accordi con le principali compagnie aeree che operano sull’aeroporto lombardo.

I biglietti, disponibili dal 7 gennaio scorso, interessano la programmazione annuale, attiva dal 28 marzo 2021, con un fitto calendario di collegamenti che coinvolgerà gli aeroporti di Forlì, Firenze, Catania, Parma, Bari e Lamezia Terme. A questi scali, dal 4 giugno, si aggiungeranno Cagliari, Bergamo, Roma e Brindisi.

Il piano voli, operati dai 2 aeromobili Embraer 190, prevede tratte con differente frequenza nell’arco della settimana e la movimentazione maggiore riguarderà gli aeroporti di Catania e Forlì che saranno collegati tra loro con due voli al giorno, dal lunedì al venerdì, e con un volo al giorno, il sabato e la domenica. Giornaliera sarà invece la frequenza dei collegamenti tra Catania e Parma, mentre tra Catania e Firenze si volerà dal lunedì al sabato. L’aeroporto di Bari sarà collegato quattro volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con Parma, Forlì e Firenze. Tre volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato) saranno attivi i voli tra lo scalo di Lamezia Terme e quelli di Forlì, Firenze e Parma. Dal 4 giugno, inoltre, partirà anche la tratta tra Forlì e Cagliari, il venerdì e il sabato, quella tra Bergamo e Roma, con due voli al giorno, dal lunedì al venerdì, e un volo al giorno, il sabato e la domenica e quella tra Brindisi e Firenze e Brindisi e Forlì con tre voli alla settimana per entrambi i collegamenti, in programma il martedì, il giovedì e la domenica.

VOLARE! IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY

Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, e da 98,90 euro per la PRIVATE, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.

Ego Airways, insomma, intende esprimere il meglio del Made in Italy: ecco sintetizzata la filosofia che ha ispirato il nuovo vettore sia nella scelta dello staff che delle partnership con gli operatori turistici. In un’ottica green, inoltre, vengono adottate tutte le buone pratiche volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri voli, come ad esempio il packaging di cibo e bevande con stoviglie di materiale biodegradabili e compostabili, fino agli imballi in carta riciclata al fine di essere il più possibile plastic free.

Marco Busca, Presidente di EGO Airways dichiara: “Più di un anno fa, insieme a mio padre e agli altri soci di OCP, ho deciso di investire in EGO Airways, fermamente convinto dell’alta potenzialità di crescita di questo progetto. Oggi più che mai, lo ritengo innovativo e vincente e in questi mesi di lavoro sono orgoglioso di aver raccolto la sfida di una start up e sono altrettanto soddisfatto del fantastico team che abbiamo creato. Il nostro obiettivo è portare EGO Airways, in 5 anni, a essere un riferimento a livello internazionale per l’aviazione italiana”.