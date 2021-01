Editoria: Ambrosini (Ali), 'serve un patto per la filiera del libro'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "I dati sull'andamento del mercato editoriale nel 2020, presentati oggi dall’Associazione Italiana Editori alla giornata conclusiva del XXXVIII seminario di perfezionamento della scuola per librai 'Umberto ed Elisabetta Mauri”, mostrano un settore che ha saputo meglio di altri affrontare la crisi Covid". E' quanto si legge in una nota dell'Ali, l'Associazione Librai italiani aderente a Confcommercio.

“I risultati di oggi – commenta Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio - sono frutto da un lato dell'entrata in vigore, il 25 marzo scorso, della legge sul libro e la lettura e dall'altro della capacità della filiera del libro in piena pandemia di individuare soluzioni condivise ai problemi. Il futuro – conclude il presidente Ambrosini - è pieno di insidie e mai come in questo periodo occorre dare corso ad un patto di filiera richiesto da Ali Confcommercio da ben 4 anni: solo se saremo in grado tutti insieme di definire una strategia per affrontare le sfide che già interpellano le nostre imprese, ciò che oggi è un problema domani potrà diventare un'opportunità”.