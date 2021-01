Coronavirus: Papa Francesco, 'pandemia ha amplificato povertà e ingiustizie' (2)

(Adnkronos) - In questo tempo di pandemia, "davanti alla tentazione di mascherare e giustificare la differenza e l’apatia in nome del sano distanziamento sociale", per il Papa "è urgente la missione della compassione, capace di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione".

Del resto, ricorda il Pontefice, "i tempi non erano facili nemmeno per i primi cristiani, che incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e arduo. Storie di emarginazione e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che sembravano contraddire e perfino negare ciò che avevano visto e ascoltato".

Ma questo, sottolinea, "anziché essere una difficoltà o un ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in se stessi, li spinse a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità per la missione". Slancio con il quale Papa Francesco esorta a operare anche oggi, nell'era del coronavirus.

(di Enzo Bonaiuto)