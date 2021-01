Coronavirus: Guidesi, 'la zona arancione in Lombardia ha causato 700 mln di danni' (2)

(Adnkronos) - Per esempio sul recovery plan "noi abbiamo presentato un piano di interventi di utilizzo di quelle risorse, ma al momento non conosciamo tempo e modi in cui il governo coinvolgerà le regioni e oggi non essendoci nemmeno l'esecutivo se non per l'ordinaria amministrazione la situazione si è ulteriormente aggravata. E' evidente che questi ritardi determinano poi difficoltà per la ripresa economica".

L'assessore ricorda che "sono 7 mesi che in Parlamento sono passati sia il decreto liquidità che il decreto rilancio e ancora non hanno fatto i decreti attuativi, abbiamo una marea di infrastrutture e cantieri possibili bloccati, le lacune del governo sono evidenti, ma la cosa grave è che le imprese e i lavoratori stanno soffrendo ogni oltre limite e noi ancora adesso nonostante abbiamo presentato un piano di utilizzo delle risorse non conosciamo tempi e modi mentre nel frattempo i danni di accumulano".