Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Siamo ancora dentro questa pandemia, non ne siamo fuori. I bollettini quotidiani delle vittime dimostrano la terribile situazione in cui ci troviamo. Le conseguenze economiche di questa crisi sono molto serie". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.