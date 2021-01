Consultazioni: Crimi, 'con Conte recuperata credibilità in Ue, non dissipiamo patrimonio'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "I 209 miliardi del Next generation Eu, che parla delle nostre generazioni future, rappresentano uno strumento fondamentale per il rilancio del Paese. In queste risorse non c’è solo l’ossigeno che può ridare vita alla nostra economia, ma quell’energia che può aiutarci a ricostruire il futuro dell’Italia e a consegnare una nuova società alle future generazioni. Una società che metta al centro la cultura e la formazione, che punti alla conversione sostenibile delle attività produttive, che rappresenti una opportunità anziché un ostacolo. E che faccia dell’innovazione il punto fermo intorno a cui ruota tutto questo". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, dichiarando al termine delle Consultazioni al Quirinale.

"Sono risorse che abbiamo saputo conquistare grazie ad un’Italia forte, coesa, determinata, nuovamente protagonista in Europa. Grazie ad un governo, a questo governo - scandisce Crimi - che ha saputo rappresentare questa Italia in Europa, grazie anche al grande lavoro di recupero della credibilità svolto dal Presidente Conte. Un’Europa che nel momento più difficile si è rivelata in grado di cambiare, si è rivelata in grado di evolversi, e di avviare un percorso verso una comunità solidale che già tutti auspicavamo. In questi giorni stiamo rischiando di dissipare tutto questo patrimonio di volontà e determinazione".