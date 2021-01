Arte: non solo Botticelli, magnate russo fa shopping all'asta da Sotheby's (2)

(Adnkronos) - Al momento resta anonimo anche l'acquirente della piccola terracotta invetriata (47 x 40 cm) di Luca della Robbia commissionata della famiglia Sforza di Santa Fiora (Grosseto) intorno alla metà del Quattrocento e in origine custodita nel Convento di Santa Fiora fino al 1866. A metterla in vendita è stato l'Albright-Knox Art Museum di Buffalo (Usa), che con il ricavato sosterrà le spese dovute alla crisi da lockdown. Inutile l'appello del sindaco di Santa Fiora, comune che possiede tra l'altro una delle più importanti raccolte di ceramiche al mondo dell'artista fiorentino, per riportare "l'opera a casa".

Sono stati invece ritirati prima dell'asta due dipinti molto attesi dai collezionisti: una piccola scena biblica di Rembrandt stimata tra 20 e 30 milioni di dollari e "Ecce Homo" di Guido Reni stimato 1,2 - 1,8 milioni di dollari.