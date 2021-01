A.Saudita: De Carlo (M5S) posta fotomontaggio Renzi tra bombe, poi lo cancella

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Un fotomontaggio di Matteo Renzi versione principe saudita, sullo sfondo una 'corona' di bombe. A postarlo su Facebook la deputata M5S Sabrina De Carlo, che pubblica un post in cui non lesina stoccate al leader di Iv. Poi però, forse complice la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio che invita ad abbassare i toni, la parlamentare grillina lascia il post ma cancella il fotomontaggio con Renzi protagonista, sostituendolo con una foto di bambini ritratti tra le macerie.

"STOP ALL'EXPORT DI ARMI IN ARABIA SAUDITA! Mentre qualcuno si trovava a Riyad (Capitale dell’Arabia Saudita) a tenere conferenze per raccogliere fondi sfruttando la propria posizione - scrive la deputata grillina - in Italia il ministero degli Esteri ha revocato la fornitura di armamenti italiani a Emirati e Arabia Saudita perché le armi acquistate venivano utilizzate nel sanguinoso conflitto nello Yemen, fermando la vergognosa eredità renziana. Anteporre gli interessi dei cittadini ai propri e mirare sempre alla tutela dei diritti umani a parole é abilità di tutti, ma si riconosce solo dai fatti chi li persegue davvero. E i fatti, anche questa volta, valgono più di mille parole", conclude.