We.Trade e Crif annunciano un'alleanza strategica in Irlanda

we.trade ha annunciato un’alleanza strategica con i servizi Skyminder di CRIF.

Nello specifico, we.trade rafforzerà ulteriormente la propria proposta con l’integrazione dei servizi CRIF che consentono l’accesso a informazioni approfondite di carattere finanziario, commerciale e creditizio su oltre 230 milioni di aziende in tutto il mondo.

Facendo parte di questa alleanza strategica, CRIF è diventata azionista di we.trade insieme a IBM e ai 12 azionisti bancari già esistenti.

“Siamo molto lieti che CRIF si unisca a we.trade come ulteriore investitore, contribuendo ad allargare ulteriormente l’ecosistema. I servizi di business information e rating di CRIF, realtà leader di mercato, completano perfettamente la visione di we.trade di rendere le transazioni commerciali più semplici per acquirenti e venditori. Siamo entusiasti di lavorare con CRIF per fare un passo in avanti nel nostro percorso di sviluppo” - ha dichiarato Omer Ahsan, Presidente di we.trade.

“Siamo contenti di annunciare l’accordo strategico con we.trade. L’integrazione tra la piattaforma we.trade e l’ecosistema informativo di CRIF apporterà un significativo valore aggiunto a tutti gli stakeholder grazie al nostro patrimonio informativo, alle capacità analitiche e alle nostre tecnologie più avanzate. In una fase caratterizzata dall’esplosione dell’economia digitale, grazie a questa operazione CRIF integrerà le proprie conoscenze e competenze con un player innovativo e leader nelle piattaforme di trade finance. CRIF e we.trade creeranno sinergie che aiuteranno le aziende ad affrontare le proprie sfide, rendendo più semplice e sicuro per acquirenti e venditori gli scambi a livello globale” - ha commentato Carlo Gherardi, CEO di CRIF.

Attualmente CRIF è il gruppo leader nell’Europa continentale nel settore delle credit & business information e uno dei principali operatori a livello globale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management. CRIF supporta banche, istituzioni finanziarie, telco & media, energy & utilities, imprese e consumatori in oltre 50 paesi, grazie alla sua continua innovazione, all’utilizzo delle tecnologie più avanzate e a una solida cultura dell’information management.