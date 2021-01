Titoli Stato: collocati 8,75 mld Btp e CCteu, rendimenti in rialzo

Roma, 28 gen. -(Adnkronos) - Rendimenti in rialzo uniforme di 6 punti nelle tre aste con cui oggi il Tesoro ha collocato Btp a 5 e 10 anni e Ccteu a 6 anni per un totale di 8,75 miliardi di euro. In dettaglio sono stati collocati 3,5 miliardi in Btp in scadenza a febbraio 2026 con un rendimento medio risalito allo 0,07% e una domanda di 5,18 miliardi (rapporto di copertura di 1,48). Per l'asta di 3,75 miliardi in Btp a 10 anni, scadenza aprile 2031, il rendimento è salito allo 0,65% con una richiesta di 5,19 miliardi. Infine per l'asta da 1,5 miliardi di CCTeu in scadenza ad aprile 2026 il rendimento è cresciuto allo 0,04% con una domanda per 2,28 miliardi.