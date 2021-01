Telemarketing: implicazioni del nuovo regolamento sugli operatori

Il nuovo Registro delle Opposizioni, una volta entrato in vigore, innoverà significativamente il settore del c.d. “telemarketing”. Se da un lato, però, la bozza di Regolamento mira a tutelare i consumatori da pratiche commerciali la cui aggressività ha certamente subito un notevole incremento negli ultimi anni, dall’altro potrebbe incidere sensibilmente sulle scelte strategiche e commerciali degli operatori, tenuto conto degli oneri a cui gli stessi potrebbero essere soggetti.

A tal riguardo, risulta opportuno precisare innanzitutto che, una volta attivato il nuovo RPO, le liste di contatti utilizzabili dagli operatori per attività di telemarketing potranno subire delle significative riduzioni, in quanto l’iscrizione al Registro da parte dei contraenti comporterà automaticamente l’opposizione a tempo indeterminato a qualsiasi trattamento di dati personali per finalità promozionali e, quindi, la revoca di tutti i consensi precedentemente prestati con ogni forma e mezzo. A ciò si aggiungano i costi che gli operatori dovranno sostenere per consultare il Registro, nonché le spese necessarie per conformarsi ai nuovi standard tecnologici che saranno fissati dal gestore del Registro.

Da ultimo, è necessario tenere in considerazione che il settore è costantemente attenzionato dal Garante Privacy, che, negli ultimi anni, ha comminato sanzioni plurimilionarie ai principali operatori.

In ragione di quanto sopra è ipotizzabile che l’approvazione del Regolamento segnerà un punto cruciale nel settore del marketing e imporrà l’individuazione di soluzioni di lead generation alternative e meno invasive della privacy dei contraenti.

* Esperto di privacy dello studio legale Pirola Pennuto Zei & Associati