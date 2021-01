Pensioni: Inps, per quelle liquidate in 2020 importo medio scende a 1240 euro

Roma, 28 gen. -(Adnkronos) - L’importo medio mensile delle nuove pensioni liquidate scende dai 1.299 euro del 2019 a 1.240 euro per l'anno passato. Lo segnala l'Inps nell'aggiornamento dell’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento riportando il dato più basso (768 euro) per le pensioni ai superstiti mentre l'assegno di invalidità medio si attesta a 792 euro. Per le pensioni di vecchiaia l'assegno medio e' di 893 euro mentre il valore più elevato è per le pensioni anticipate a 2001 euro al mese.

Quanto alle categorie il numero maggiore di nuove pensioni (339.716) riguarda i lavoratori dipendenti privati con un assegno medio di 1,345 euro. Liquidate invece 150.053 pensioni per gli ex dipendenti pubblici con un assegno medio di 1.998 euro mentre per gli autonomi le pensioni nuove liquidate sono state 237.688 con un assegno medio di 847 euro. Infine quasi raddoppiati gli assegni sociali liquidati a quota 68.273, con un importo medio di 416 euro.