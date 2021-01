Mps: Cda approva capital plan da presentare a Bce**

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, che si è riunito oggi , ha approvato il Capital Plan da presentare alla Bce come richiesto nella decisione finale della Bce del 28 dicembre 2020 riguardo ai requisiti patrimoniali Srep. Il Capital Plan, si legge in una nota di Mps, "è stato predisposto avendo presente l’obiettivo di trovare una potenziale soluzione strutturale per la Banca, inclusa un’operazione di M&A con un partner di primario standing, come riportato nel comunicato stampa dell’11 gennaio 2021".